Меню
Киноафиша
Павлодар, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Марсианка
Расписание Марсианка (2026) в Павлодаре на сегодня
Расписание Марсианка (2026) в Павлодаре на сегодня
Марсианка
приключения, драма, семейный
2026 / Индонезия
Смотреть трейлер
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
27
Завтра
28
сб
29
вс
30
пн
31
вт
1
ср
2
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Рядом
Расписание Марсианка в Павлодаре на 27 августа 2026
Расписание Марсианка в Павлодаре на 28 августа 2026
Festival Cinema Dolby Atmos 3D
г. Павлодар, ул. Камзина, 67/2
2D
12:30
от 1400 ₸
Расписание Марсианка в Павлодаре на 29 августа 2026
Festival Cinema Dolby Atmos 3D
г. Павлодар, ул. Камзина, 67/2
2D
10:20
от 2400 ₸
12:00
от 3700 ₸
Расписание Марсианка в Павлодаре на 30 августа 2026
Festival Cinema Dolby Atmos 3D
г. Павлодар, ул. Камзина, 67/2
2D
12:30
от 2400 ₸
Расписание Марсианка в Павлодаре на 31 августа 2026
Festival Cinema Dolby Atmos 3D
г. Павлодар, ул. Камзина, 67/2
2D
12:30
от 1400 ₸
Расписание Марсианка в Павлодаре на 1 сентября 2026
Festival Cinema Dolby Atmos 3D
г. Павлодар, ул. Камзина, 67/2
2D
12:30
от 1800 ₸
Расписание Марсианка в Павлодаре на 2 сентября 2026
Festival Cinema Dolby Atmos 3D
г. Павлодар, ул. Камзина, 67/2
2D
12:30
от 1800 ₸
Как купить билет
Как пройти на сеанс
Как вернуть билет
Что делать, если не пришел билет
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Спросила у ИИ, как Кар-Карыч и Совунья выглядели бы людьми: удивительно, но попал прямо в точку
В «Игре престолов» показали только пьянство и разврат: почему у Таргариенов были фиолетовые глаза и как это свело их с ума
Зрители думали, что Антонина, но это не так: как на самом деле звали Тосю из «Девчат»
МакКонахи и Харрельсон снова вместе, но это не продолжение «Настоящего детектива»: новый сериал выйдет уже этой осенью
До 12 серий будете гадать, кто убийца: в новом детективе НТВ со Смоляковым майора полиции обвиняют в ритуальном убийстве
В честь кого кота назвали Леопольдом? Этот человек ни с кем не жил дружно — в СССР его терпеть не могли
5 раз, когда Запад скопировал советские и российские фильмы: есть даже индийская «Ирония судьбы» с бесконечными танцами
Угадаете 5 советских фильмов по кадрам с парикмахерами? Даже знатоки кино ошибаются (тест)
Ради этой роли 91-летняя Алиса Фрейндлих вернулась на экраны: сериал действительно стоящий — с Евгением Мироновым
Спустя 14 лет Альтрон все же возвращается в Marvel: главный ИИ-злодей не умер — вот где он пропадал столько времени
269 000 000 минут просмотров и статус нового хита Netflix: американцы сходят с ума по этому боевику уже 12-й раз подряд
Ларина и Дукалиса жаль до сих пор: чем закончился сериал «Улицы разбитых фонарей»? Этого не помнят даже те, кто не выключал НТВ в 2000-е
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить