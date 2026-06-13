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Когда солнце взойдет с запада
Расписание сеансов Когда солнце взойдет с запада, 2027 в Павлодаре
14 июня 2026
Расписание сеансов Когда солнце взойдет с запада, 14 июня 2026 в Павлодаре
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Как купить билеты на сеанс фильма «Когда солнце взойдет с запада»?
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20:50
от 400 ₸
Festival Cinema Dolby Atmos 3D
г. Павлодар, ул. Камзина, 67/2
2D
23:55
от 3600 ₸
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