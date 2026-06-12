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Киноафиша Фильмы Кассандра Расписание сеансов Кассандра, 2026 в Павлодаре 17 июня 2026

Расписание сеансов Кассандра, 17 июня 2026 в Павлодаре

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 12 Завтра 13 вс 14 пн 15 вт 16 ср 17
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Как купить билеты на сеанс фильма «Кассандра»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Festival Cinema Dolby Atmos 3D г. Павлодар, ул. Камзина, 67/2
2D
18:40 от 2300 ₸
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