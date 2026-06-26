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Киноафиша Фильмы Три богатыря. Ни дня без подвига 3 Расписание сеансов Три богатыря. Ни дня без подвига 3, 2026 в Павлодаре 29 июня 2026

Расписание сеансов Три богатыря. Ни дня без подвига 3, 29 июня 2026 в Павлодаре

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 26 Завтра 27 вс 28 пн 29 вт 30
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига 3»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
им. Шакена Айманова 3D г. Павлодар, ул. Сураганова, 19/1
2D, RU
10:00 от 2000 ₸ 14:00 от 2000 ₸ 17:35 от 2000 ₸
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