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Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Расписание сеансов Три богатыря. Ни дня без подвига 3, 2026 в Павлодаре
27 июня 2026
Расписание сеансов Три богатыря. Ни дня без подвига 3, 27 июня 2026 в Павлодаре
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига 3»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
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20:50
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Низкая цена
20:50
от 400 ₸
им. Шакена Айманова 3D
г. Павлодар, ул. Сураганова, 19/1
2D, RU
10:00
от 2000 ₸
14:00
от 2000 ₸
17:35
от 2000 ₸
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