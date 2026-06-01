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Киноафиша Фильмы Омен. Обличие зла Расписание сеансов Омен. Обличие зла, 2026 в Павлодаре 24 июня 2026

Расписание сеансов Омен. Обличие зла, 24 июня 2026 в Павлодаре

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 18 пт 19 сб 20 вс 21 пн 22 вт 23 ср 24
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс фильма «Омен. Обличие зла»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Festival Cinema Dolby Atmos 3D г. Павлодар, ул. Камзина, 67/2
2D
19:40 от 2300 ₸ 23:05 от 2300 ₸
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