Меню
Киноафиша
Павлодар, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Бiр түп алма ағашы
Расписание сеансов Бiр түп алма ағашы, 2026 в Павлодаре
14 февраля 2026
Расписание сеансов Бiр түп алма ағашы, 14 февраля 2026 в Павлодаре
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
13
Завтра
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Бiр түп алма ағашы»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
им. Шакена Айманова 3D
г. Павлодар, ул. Сураганова, 19/1
2D, RU
13:50
от 1600 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
GOAT: Мечтай по крупному
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер
Грозовой перевал
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Копы в кино
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
На помощь!
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Улыбка. Зарождение зла
Отзывы
2024, Индонезия, ужасы, триллер
Белдхэм. Проклятие ведьмы
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Папа может
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Левша
Отзывы
2026, Россия, приключения
Какой на самом деле была Ванга? Этот сериал с Еленой Яковлевой посмотрела взахлеб – эпизоды длятся 52 минуты, но хочется еще и еще
У «Хищника» будет еще одна часть: есть три варианта сиквела — все намеки уже были на экране
Перезапуск «Клиники» стартует уже 25 февраля: ABC выпускает сразу две серии — собрали все, что известно (свежий трейлер тут)
«Я думаю, что он гений»: Фрейндлих назвала лучшего режиссера СССР – это не Рязанов, Гайдай или Меньшов
Интереснее Брагина из «Первого отдела»: жду с нетерпением новый исторический проект с Иваном Колесниковым
Есть 3 причины, по которым «Первому отделу» не нужно продолжения: одна из них в Шибанове
Не знаете, что включить на вечер — у сербов есть жесткий детектив на 6 серий: смотрятся залпом
«Ради такого точно бросишь семью»: на Западе уже забыли про Юру Борисова – новым любимчиком стал Максим Матвеев, но что случилось?
Не хуже «Первого отдела», а то и лучше: обратите внимание на эти 2 детектива из Дании — в каждом всего лишь по 8 серий
2 свежих фильма, которые обречены на провал в прокате: могут стать самыми худшими за год
Зрители выбрали, что страшнее — «Пила» или «Звонок»: почему тихий японский хоррор пугает сильнее ловушек и крови
Эта серия «Фоллаута» худшая во всем втором сезоне: самый низкий рейтинг на IMDb и разочарованные отзывы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667