Киноафиша Фильмы Копы в кино Расписание сеансов Копы в кино, 2026 в Павлодаре 20 февраля 2026

Расписание сеансов Копы в кино, 20 февраля 2026 в Павлодаре

Вся информация о фильме
Сегодня 19 Завтра 20 сб 21 вс 22 пн 23 вт 24 ср 25
Festival Cinema Dolby Atmos 3D г. Павлодар, ул. Камзина, 67/2
2D, RU
21:20 от 2300 ₸
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер, драма
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Железо
2026, Казахстан, драма
Абай бол
2026, Казахстан, драма, комедия
Верни меня из мёртвых
2025, Италия, ужасы, триллер
Улыбка. Зарождение зла
2024, Индонезия, ужасы, триллер
Убежище
2026, США, боевик, триллер
