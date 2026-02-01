Меню
Фильмы
Жалмауыз Кемпір
Расписание сеансов Жалмауыз Кемпір, 2026 в Павлодаре
8 февраля 2026
Расписание сеансов Жалмауыз Кемпір, 8 февраля 2026 в Павлодаре
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Жалмауыз Кемпір»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
им. Шакена Айманова 3D
г. Павлодар, ул. Сураганова, 19/1
2D, RU
11:40
от 1400 ₸
