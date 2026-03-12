Вачовски даже цвет выбрали неспроста: почему в «Матрице» все такое зеленое

Новый «Ворошиловский стрелок», но теперь с Гармашем: в фильме «Пёс» старику снова придется защищать внучку

В Сети выбрали любимую наложницу из «Монолога фармацевта»: «Глаз не отвести»

Эти 3 фильма СССР иностранцы советуют своим друзьям: а ведь даже у нас их смотрели не все

Морозы −15, жуткий холод и адские условия: где и как снимали новый сериал «Я буду помнить» для «России 1»

Думали, что ничего круче «Аркейна» на Netflix не выходило? Этот мультик стал хитом стриминга задолго до истории Джинкс

Самой популярной парой в «Бриджертонах» стали вовсе не Дафна и Саймон: фанаты выбрали другую любовь

Фильм с Хабенским миллионы зрителей ждали на стримингах: наконец раскрыта дата выхода «Здесь был Юра» в цифре

Был ли Аркенстон из «Хоббита» легендарным Сильмарилем? Разбираемся, почему этот камень так важен для гномов

Сначала чуть не увела Сулеймана, а теперь нацелилась на Джихана: в «Далёком городе» появится звезда «Великолепного века», и фанаты уже в ярости

2 эпизод — 13 марта, а остальные как будут выходить? Публикуем полный график сериала «На льду» с вайбом «Хрустального»