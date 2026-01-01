Меню
Расписание сеансов Гипноз, 2026 в Павлодаре
16 января 2026
Расписание сеансов Гипноз, 16 января 2026 в Павлодаре
Как купить билеты на сеанс фильма «Гипноз»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
им. Шакена Айманова 3D
г. Павлодар, ул. Сураганова, 19/1
2D, RU
20:00
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
28 лет спустя: Храм из костей
Отзывы
2026, США, ужасы
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Жұмақтан билет
Отзывы
2026, Казахстан, комедия, драма
Акыркы дем
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Ойын
Отзывы
2026, Казахстан, детектив
Примат
Отзывы
2026, США, ужасы
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Охота на розового зайца
Отзывы
2025, Казахстан, драма
