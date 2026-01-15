Меню
Жұмақтан билет
Расписание сеансов Жұмақтан билет, 2026 в Павлодаре
18 января 2026
Расписание сеансов Жұмақтан билет, 18 января 2026 в Павлодаре
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
15
Завтра
16
сб
17
вс
18
пн
19
вт
20
ср
21
Формат сеанса
Все
KZ
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Жұмақтан билет»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Festival Cinema Dolby Atmos 3D
г. Павлодар, ул. Камзина, 67/2
2D, KZ
11:10
от 3000 ₸
17:55
от 2800 ₸
20:50
от 3600 ₸
им. Шакена Айманова 3D
г. Павлодар, ул. Сураганова, 19/1
2D, RU
14:25
от 1600 ₸
20:10
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
28 лет спустя: Храм из костей
Отзывы
2026, США, ужасы
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Жұмақтан билет
Отзывы
2026, Казахстан, комедия, драма
Акыркы дем
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Ойын
Отзывы
2026, Казахстан, детектив
Примат
Отзывы
2026, США, ужасы
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Охота на розового зайца
Отзывы
2025, Казахстан, драма
