Меню
Киноафиша
Павлодар, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Зверолюция
Расписание сеансов Зверолюция, 2026 в Павлодаре
23 июня 2026
Расписание сеансов Зверолюция, 23 июня 2026 в Павлодаре
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о мультфильме
Сегодня
17
Завтра
18
пт
19
сб
20
вс
21
пн
22
вт
23
ср
24
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Зверолюция»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Festival Cinema Dolby Atmos 3D
г. Павлодар, ул. Камзина, 67/2
2D
11:00
от 1800 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
День разоблачения
Отзывы
2026, США, фантастика, драма, триллер, боевик
Очень страшное кино 6
Отзывы
2026, США, комедия, ужасы
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Властелины Вселенной
Отзывы
2026, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Тролли возвращаются!
Отзывы
2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
Зверолюция
Отзывы
2026, Испания, анимация
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Когда солнце взойдет с запада
Отзывы
2027, Казахстан, ужасы
Пока ждем «Первый отдел»: на НТВ вернулся культовый хит с новым сезоном — зрителей ждет захватывающее детективное расследование
Для тех, кто скучает по «Псу» и честным операм: НТВ выпустил в эфир новый детективный сериал — рассказываем, о чем
Не только «Дом дракона»: 3 зарубежных сериала, благодаря которым вторая половина июня будет особенной
В Сеть утекли спойлеры к 3 сезону «Дома дракона», и фандом уже бунтует: такого «слива» Зеленых никто не ждал
История Арвен и Арагорна покажется цветочками: 3 предания Толкина, которые Джексону точно стоит экранизировать
Достойный конкурент «Хрустального»: этот сериал с Васильевым зря бросают после первой серии — дальше самое интересное
Мишка Карась и Нора больше никогда не увидели бы Гоцмана: мало кто знает, что у «Ликвидации» была другая концовка
Микс из «Сияния» и «Пролетая над гнездом кукушки»: новый сериал Ридли Скотта — находка для любителей триллеров
Не в кровати, но зато с карликом-шутом под боком: правда о родах в гареме, которую скрыли в «Великолепном веке»
Лучшие сериалы НТВ, у которых выйдет продолжение в 2026 году: №3 в эфире уже 12 лет
В топ-3 ИВИ — «Бриджертоны» по-русски и другие российские новинки: идеальный список для тех, кто устал от погонь и перестрелок
Первый канал вытащил из закромов ретро-детектив с Александром Дьяченко: мог бы стать главным хитом июня, если бы не минусы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри мультфильмы в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667