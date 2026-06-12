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Зверолюция
Расписание сеансов Зверолюция, 2026 в Павлодаре
16 июня 2026
Расписание сеансов Зверолюция, 16 июня 2026 в Павлодаре
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Зверолюция»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
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20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Festival Cinema Dolby Atmos 3D
г. Павлодар, ул. Камзина, 67/2
2D
10:15
от 1800 ₸
12:10
от 1800 ₸
14:05
от 2100 ₸
16:00
от 2100 ₸
В прокате
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