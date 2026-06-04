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Мечтать не вредно
Расписание сеансов Мечтать не вредно, 2026 в Павлодаре
7 июня 2026
Расписание сеансов Мечтать не вредно, 7 июня 2026 в Павлодаре
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Как купить билеты на сеанс фильма «Мечтать не вредно»?
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от 400 ₸
Festival Cinema Dolby Atmos 3D
г. Павлодар, ул. Камзина, 67/2
2D
23:20
от 3200 ₸
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