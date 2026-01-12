Меню
Фильмы
Ойын
Расписание сеансов Ойын, 2026 в Павлодаре
13 января 2026
Расписание сеансов Ойын, 13 января 2026 в Павлодаре
Festival Cinema Dolby Atmos 3D
г. Павлодар, ул. Камзина, 67/2
2D
22:00
от 2300 ₸
22:10
от 2700 ₸
им. Шакена Айманова 3D
г. Павлодар, ул. Сураганова, 19/1
2D, RU
11:50
от 1400 ₸
19:00
от 2000 ₸
20:40
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Ойын
Отзывы
2026, Казахстан, детектив
Примат
Отзывы
2026, США, ужасы
Анаконда
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия
Добрый доктор
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Охота на розового зайца
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Снеговик
Отзывы
2025, Россия, фэнтези
Синистер. Первое проклятие
Отзывы
2025, США, ужасы
Кем же на самом деле был балагур Коровьев из «Мастера и Маргариты»: за его шутовством скрывался глубокий смысл
Убийство, которое не мог совершить человек: именно с этого начинается новый детективно-фантастический сериал «Фонари»
Он крадёт чужое имя, они рискуют карьерой: корейские триллеры, где закон приходится брать в свои руки
Оказалось, Данелия готовил для «Афони» несколько финалов: выбирал между безысходной драмой и душевной комедией
Перезапуск «Клиники», новый сезон «Монарха» и сериал про гениального детектива: какие премьеры февраля обсуждают уже сейчас
Есть даже спин-оффы про футбол и карантин: 6 малоизвестных сериалов из вселенной «Маши и Медведя»
Тони Сопрано — не единственный гангстер на телевидении: 3 крутых сериала про мафию, где страсти кипят не меньше, чем в «Крестном отце»
Вселенная «Йеллоустоуна» выходит за границы ранчо: новый сериал о власти, которой нельзя доверять
Жгучая смесь «Остаться в живых» и «24 часа»: Стивен Кинг включил этот сериал в десятку лучших — и не зря
Кто в «Жмурках» реально выживает по законам девяностых? Подсказка: точно не Михалыч
Таким, как Таня Зайцева, вход теперь запрещен: сколько стоит номер в том самом отеле из «Интердевочки»
Михалков наконец рассказал, почему его «Утомленным солнцем» все же дали «Оскар»: сейчас это невозможно
