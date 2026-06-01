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Оно. Ночной кошмар
Расписание сеансов Оно. Ночной кошмар, 2026 в Павлодаре
27 июня 2026
Расписание сеансов Оно. Ночной кошмар, 27 июня 2026 в Павлодаре
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Как купить билеты на сеанс фильма «Оно. Ночной кошмар»?
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Время сеанса
20:50
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от 400 ₸
Festival Cinema Dolby Atmos 3D
г. Павлодар, ул. Камзина, 67/2
2D
01:40
от 2500 ₸
В прокате
Премьеры
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