Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Bayguys Расписание сеансов Bayguys, 2025 в Павлодаре 2 декабря 2025

Расписание сеансов Bayguys, 2 декабря 2025 в Павлодаре

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 29 вс 30 пн 1 вт 2 ср 3
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Bayguys»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
им. Шакена Айманова 3D г. Павлодар, ул. Сураганова, 19/1
2D, RU
20:00 от 1700 ₸
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
№37
№37
2025, Казахстан, драма
Злая. Часть 2
Злая. Часть 2
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Алло
Алло
2025, Казахстан, драма, комедия
Шәй в большом городе
2025, Казахстан, комедия
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Бессмертный: Кровавая дорога домой
2025, Финляндия / США, боевик, военный
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Джекпот
Джекпот
2025, США, боевик
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Бегущий человек
Бегущий человек
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Ауру
Ауру
2025, Казахстан, триллер
Почему у Эльзы белые волосы: так было не всегда
«Еще одну и спать» — ложь, проверенная тысячами зрителей: 3 захватывающих детектива, которые засасывают с первой минуты
Шутки про «сожрал детей» можно выбрасывать: Фергус и Фаркл вернутся в «Шреке 5», а озвучкой займется звезда «Супермена»
Заклятая подруга: Эмили вытеснила Камилль не только из жизни Габриэля, но и из сериала — что случится с героиней в 5 сезоне хита Netflix
Когда выйдет 8 сезон «Скорой помощи» на НТВ? Уже объявлена точная дата — и зрители готовятся к большому возвращению Куценко
Сколько лет Кристоффу из «Холодного сердца 2»: он стал взрослым мужчиной на глазах у зрителей
Кто в итоге был Красным Джоном в «Менталисте»: даже Патрик Джейн не смог догадаться сразу, а ведь злодея показали еще в 1 сезоне
Боран очнулся, но рада только Садакат: 39 серия «Далекого города» показала истинное лицо бывшего мужа Альи
47-я серия «Маши и Медведя» набрала рекордные 388 268 264 просмотра — разбираем феномен «Крика победы» (видео)
У Самохвалова с Олей точно ничего бы не вышло: в Сети раскрыли, почему герой «Служебного романа» никогда бы не ушел от жены — дело не в любви
Ни Джованны Антонелли, ни Мурило Бенисио: роли в «Клоне» собирались отдать признанным бразильским звездам — почему же они отказались от хита
Гиллиган ловко замаскировал пасхалку к «Лучше звоните Солу» в сериале «Из многих»: даже преданные фанаты не заметили
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше