Киноафиша
Фильмы
№37
Расписание сеансов №37, 2025 в Павлодаре
12 декабря 2025
Расписание сеансов №37, 12 декабря 2025 в Павлодаре
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
12
сб
13
вс
14
пн
15
вт
16
ср
17
Festival Cinema Dolby Atmos 3D
г. Павлодар, ул. Камзина, 67/2
2D, KZ
19:40
от 2700 ₸
23:45
от 2700 ₸
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Океан чудес
Отзывы
2023, Китай, приключения, анимация, драма
Умри, любовь моя
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Крушитель
Отзывы
2025, США, биография, драма
Мышиный переполох
Отзывы
2025, Норвегия, семейный, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Магическая битва: Казнь
Отзывы
2025, Япония, боевик, анимация, фэнтези
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Эльф и украденное рождество
Отзывы
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
