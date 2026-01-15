Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Акыркы дем Расписание сеансов Акыркы дем, 2025 в Павлодаре 20 января 2026

Расписание сеансов Акыркы дем, 20 января 2026 в Павлодаре

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 15 Завтра 16 сб 17 вс 18 пн 19 вт 20 ср 21
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Акыркы дем»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Festival Cinema Dolby Atmos 3D г. Павлодар, ул. Камзина, 67/2
2D, KZ
12:45 от 1800 ₸ 19:00 от 2700 ₸ 22:45 от 2700 ₸
им. Шакена Айманова 3D г. Павлодар, ул. Сураганова, 19/1
2D, RU
14:35 от 1600 ₸ 18:10 от 2000 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
28 лет спустя: Храм из костей
28 лет спустя: Храм из костей
2026, США, ужасы
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Жұмақтан билет
Жұмақтан билет
2026, Казахстан, комедия, драма
Акыркы дем
Акыркы дем
2025, Кыргызстан, драма
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Ойын
Ойын
2026, Казахстан, детектив
Примат
Примат
2026, США, ужасы
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Дәстүр: Теріс бата
Дәстүр: Теріс бата
2025, Казахстан, триллер
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Охота на розового зайца
Охота на розового зайца
2025, Казахстан, драма
В январе осталось всего 2 «жирные» даты: когда на самом деле выйдет 2 сезон сериала «Дети перемен»
4 легких российских сериала, которые помогут дождаться весны: хватит на все оставшиеся 44 дня
Самый громкий ретродетектив возвращается на экраны: в касте — Александрова и Мерзликин, но это не «Мосгаз», а круче
Студия «Мельница» славится не только «Тремя богатырями»: вот еще 5 мультфильмов, которые нельзя упускать
Фанаты ждали, и это свершилось: когда выйдет 1 серия 2 сезона аниме «Провожающая в последний путь Фрирен»
С черной формой СС «17 мгновений весны» прокололись по-крупному: зрители до сих пор обсуждают этот исторический ляп
Не просто кабинет Калугиной: где и кем на самом деле работали герои «Служебного романа»
Даже жертву Оди в конце обесценили: 3 персонажа «Очень странных дел», которым сделали ужасный финал
Даже такие сложные истории, как «Дюна», ожили на экране: 5 фильмов, основанных на «не экранизируемых» книгах
НТВ 18 января выдаст зрителям мини-сериал с Епифанцевым: всего 4 серии, а по накалу страстей переплюнет даже «Невского»
Наконец-то это случилось: Пятый канал назвал точный день возвращения «Пилигрима 4» — остались считанные дни до премьеры
Она неслучайно постоянно умничает: сколько лет Зо из «Оранжевой коровы»?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше