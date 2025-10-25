Меню
Бақыт құшағында
Расписание сеансов Бақыт құшағында, 2025 в Павлодаре
25 октября 2025
Расписание сеансов Бақыт құшағында, 25 октября 2025 в Павлодаре
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
чт
23
пт
24
сб
25
вс
26
Как купить билеты на сеанс фильма «Бақыт құшағында»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Festival Cinema Dolby Atmos 3D
г. Павлодар, ул. Камзина, 67/2
2D
12:10
от 2400 ₸
14:00
от 2600 ₸
15:50
от 2600 ₸
17:40
от 2600 ₸
19:30
от 2800 ₸
21:20
от 2800 ₸
23:10
от 2800 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Черный телефон 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Ужастики. Ожившие рисунки
Отзывы
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
Опасные связи
Рецензия
Отзывы
2024, США, ужасы, детектив, триллер
Назад в 90-ые. Мен оралам
Отзывы
2025, Казахстан, мелодрама
Бэмби: Лесной кошмар
Отзывы
2024, Великобритания, ужасы, триллер
Мокрячок Попай
Отзывы
2025, США, ужасы
Изумительная Мокси
Отзывы
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
Ифрит 2
Отзывы
2025, Кыргызстан, ужасы
Странно, что раньше такого важного героя скрывали: HBO вернет в «Гарри Поттера» персонажа, которого не было в старых фильмах
Три зацепки и три разных места на карте России: зрители вычислили, где живут герои мультика «Маша и Медведь»
Лучший ужастик в истории по версии Мэтта Дэймона вышел ровно 50 лет назад: крови море, а вот убийцу не видно до последнего
Так вот против кого воевал T. Ocellus: во франшизе «Чужой» появился монстр пострашнее ксеноморфа - смотришь и гадко становится (фото)
Что стало с бывшей женой Павла Семенова: еще одна жертва питерских разборок в «Невском»
Сколько лет Нику Уайлду в «Зверополисе»: история лиса, который вырос раньше, чем успел поверить в добро
«Абсолютный заказ, сделанный под повестку»: любимый россиянами фильм о войне Михалков ненавидит со страшной силой
«Евграфов – самый скучный»: ИИ назвал лучшего Мориарти из экранизаций «Шерлока» – фанатам классики СССР выбор явно не понравится
Фанаты «Solo Leveling», подвиньтесь: в Японии выбрали 3 лучших аниме 2025 года, и «прокачки» в списке нет
Брежнев и Брандт спасали мир, пока их шпионы не знали ничего: сериал «Дорогой Вилли» выходит 23 октября — вот когда смотреть остальные эпизоды
«Ни одного светлого пятна»: этот малоизвестный детектив НТВ настолько мрачный, что «Невский» на его фоне – комедия
Загадка «Собаки Баскервилей», с которой ошибся даже Шерлок-Ливанов: а ведь правильный ответ все это время был под носом
