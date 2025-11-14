Меню
Фильмы
Перемирие
Расписание сеансов Перемирие, 2025 в Павлодаре
14 ноября 2025
Расписание сеансов Перемирие, 14 ноября 2025 в Павлодаре
Как купить билеты на сеанс фильма «Перемирие»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
им. Шакена Айманова 3D
г. Павлодар, ул. Сураганова, 19/1
2D, RU
15:00
от 1400 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Отзывы
2025, США, фантастика
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Gold'n Рахат
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Пушистые каникулы
Отзывы
2025, Португалия / Испания, приключения, комедия, семейный
Перемирие
Отзывы
2025, Испания / Казахстан, драма
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Adal
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Русалочка. Начало приключений
Отзывы
2021, Китай, анимация
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Франкенштейн: Воскрешение
Отзывы
2023, Великобритания, драма, триллер
