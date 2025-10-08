Меню
Теплое гнездо
Расписание сеансов Теплое гнездо, 2025 в Павлодаре
8 октября 2025
Расписание сеансов Теплое гнездо, 8 октября 2025 в Павлодаре
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
7
Завтра
8
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Теплое гнездо»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Festival Cinema Dolby Atmos 3D
г. Павлодар, ул. Камзина, 67/2
2D, KZ
12:45
от 1500 ₸
16:15
от 1500 ₸
19:45
от 1500 ₸
23:15
от 1500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Джунглилау
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Агент & Irbis
Отзывы
2025, Казахстан, комедия, боевик
Керексин
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Таинственная девушка
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Жабайы
Отзывы
2025, Казахстан, семейный
Наследство по-братски
Отзывы
2024, Ирландия, комедия
