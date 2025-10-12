Меню
Киноафиша Фильмы Наследство по-братски Расписание сеансов Наследство по-братски, 2024 в Павлодаре 12 октября 2025

Расписание сеансов Наследство по-братски, 12 октября 2025 в Павлодаре

Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Festival Cinema Dolby Atmos 3D г. Павлодар, ул. Камзина, 67/2
2D
18:10 от 2800 ₸
им. Шакена Айманова 3D г. Павлодар, ул. Сураганова, 19/1
2D, RU
14:10 от 1400 ₸ 17:00 от 1400 ₸
