Киноафиша
Фильмы
Наследство по-братски
Расписание сеансов Наследство по-братски, 2024 в Павлодаре
11 октября 2025
Расписание сеансов Наследство по-братски, 11 октября 2025 в Павлодаре
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
10
сб
11
вс
12
пн
13
вт
14
ср
15
2D
18:10
от 2800 ₸
им. Шакена Айманова 3D
г. Павлодар, ул. Сураганова, 19/1
2D, RU
14:10
от 1400 ₸
17:00
от 1400 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Ифрит 2
Отзывы
2025, Кыргызстан, ужасы
Ужастики. Ожившие рисунки
Отзывы
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Изумительная Мокси
Отзывы
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Джунглилау
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Дом ада. Спуск к дьяволу
Отзывы
2025, США, ужасы
Керексин
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Наследство по-братски
Отзывы
2024, Ирландия, комедия
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
