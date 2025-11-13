Меню
Киноафиша
Павлодар, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Расписание сеансов Оно. Кошмар на Мейпл-стрит, 2024 в Павлодаре
Расписание сеансов Оно. Кошмар на Мейпл-стрит, 2024 в Павлодаре
Билеты
О фильме
Расписание
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
13
пт
14
сб
15
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Оно. Кошмар на Мейпл-стрит»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
им. Шакена Айманова 3D
г. Павлодар, ул. Сураганова, 19/1
2D, RU
18:35
от 1700 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Отзывы
2025, США, фантастика
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Gold'n Рахат
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Пушистые каникулы
Отзывы
2025, Португалия / Испания, приключения, комедия, семейный
Перемирие
Отзывы
2025, Испания / Казахстан, драма
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Adal
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Русалочка. Начало приключений
Отзывы
2021, Китай, анимация
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Франкенштейн: Воскрешение
Отзывы
2023, Великобритания, драма, триллер
«Смысл 3 сезона, если Меглину подсунули новую женщину?»: фанаты «Метода» раскритиковали продолжение еще до премьеры
Мама-Кошка в мультике «Три кота» готовит овощной крем-суп только так: идеальный обед для промозглой осени
Агентство Анфисы распалось, но появилась «Этика» - и действуют тут совсем неэтично: что известно о втором сезоне «Искусства соблазна»
Кто же убьет Лео Бонарта в 5 сезоне «Ведьмака»: фанаты сериала гадают, а Сапковский уже давно выдал все спойлеры
В трилогии этого так и не объяснили: почему из всех хоббитов Гэндальф выбрал для миссии именно Бильбо?
Откуда произошел вирус зомби в сериале «Ходячие мертвецы»: ответ дали только в спин-оффе и то спустя годы
Реальная история про адвоката, снятая в 2019 году, внезапно ворвалась в топ-10 Netflix — Майкл Б. Джордан стал главным украшением драмы
«Чуждая Высоцкая», «никакой Борисов», но Кончаловский молодец: сериал «Хроники русской революции» стал поводом для споров среди зрителей
Голлум мог быть спасен: Толкин плакал, когда создавал эту сцену – а Питер Джексон «вырезал» её из «Властелина колец»
Одеты как изысканные дворяне, но при этом без обуви: почему хоббиты во «Властелине коле» вечно ходят босиком
Они не просто так ходили на двух ногах: кем на самом деле были «креветки» из «Района №9»
Этот момент я ждала полгода: в «Клюквенном щербете» Ишил наконец разоблачат — но смертей будет много
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667