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Киноафиша Фильмы Момо Расписание сеансов Момо, 2025 в Павлодаре 23 июня 2026

Расписание сеансов Момо, 23 июня 2026 в Павлодаре

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 17 Завтра 18 пт 19 сб 20 вс 21 пн 22 вт 23 ср 24
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Как купить билеты на сеанс фильма «Момо»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Festival Cinema Dolby Atmos 3D г. Павлодар, ул. Камзина, 67/2
2D
12:55 от 1800 ₸
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