Меню
Киноафиша
Павлодар, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Ифрит 2
Расписание сеансов Ифрит 2, 2025 в Павлодаре
26 октября 2025
Расписание сеансов Ифрит 2, 26 октября 2025 в Павлодаре
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Завтра
24
сб
25
вс
26
пн
27
вт
28
ср
29
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Ифрит 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Festival Cinema Dolby Atmos 3D
г. Павлодар, ул. Камзина, 67/2
2D
19:55
от 1500 ₸
им. Шакена Айманова 3D
г. Павлодар, ул. Сураганова, 19/1
2D, RU
17:15
от 1400 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Волшебный домик Габби в кино
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Назад в 90-ые. Мен оралам
Отзывы
2025, Казахстан, мелодрама
Черный телефон 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Опасные связи
Рецензия
Отзывы
2024, США, ужасы, детектив, триллер
Ифрит 2
Отзывы
2025, Кыргызстан, ужасы
Спрингстин. Избавь меня от небытия
Отзывы
2025, США, драма
3 млн просмотров за 18 дней — такого еще не было: «Камбэк» с Петровым-бомжом бьет рекорды
«Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш» вышел на Первом канале, но без Черкасова: появится ли он вообще?
Потребовал с Таноса жертву, но для чего? Уникальные силы Камня Души так и не раскрыли в «Войне бесконечности»
Netflix выпустил криминальную драму от создателя «Города Бога»: 4 серии о торговле людьми и выживании в сердце Амазонии
«Худший фильм года»: «Дом ада. Спуск к дьяволу» разочаровал даже фанов франшизы, но так ли он плох? Разбираем все «за» и «против» ужастика
НТВ снял новый криминальный сериал с Васильевым: его героя уже сравнивают с Данилой из «Брата» — не праведник, но и не подлец
«Хуже быть не может!», – жаловались фанаты: но 2 сезон «Ван-Пис» от Netflix уже умудрился стать круче оригинального аниме
«Это точно Белый, а не Сон Джин-Ву»? Заставка «Бригады» в стиле аниме восхитила фанатов
Танос в «Мстителях» «стер» не только половину Вселенной, но и главного врага Супермена: в новых фильмах DC он так и не появится
Эту серию 2025 года «Маши и Медведя» уже посмотрели 36 000 000 человек: она не только веселая, но и жутко познавательная
«Отбеливатель» или что-то с глубоким смыслом? Фанаты разгадали, почему культовое аниме называется «Блич»
В прокат выходит «Хищник: Миссия "Осирис"»: рассказываем, как фильм с Сарой Коннор из «Терминатора» связан с культовой франшизой
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667