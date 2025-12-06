Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Бессмертный: Кровавая дорога домой Расписание сеансов Бессмертный: Кровавая дорога домой, 2025 в Павлодаре 10 декабря 2025

Расписание сеансов Бессмертный: Кровавая дорога домой, 10 декабря 2025 в Павлодаре

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 6 Завтра 7 пн 8 вт 9 ср 10
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Бессмертный: Кровавая дорога домой»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
им. Шакена Айманова 3D г. Павлодар, ул. Сураганова, 19/1
2D, RU
16:05 от 1400 ₸
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Мышиный переполох
Мышиный переполох
2025, Норвегия, семейный, комедия
План «Ш»
План «Ш»
2025, Казахстан, комедия
Эльф и украденное рождество
Эльф и украденное рождество
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
Магическая битва: Казнь
Магическая битва: Казнь
2025, Япония, боевик, анимация, фэнтези
Умри, любовь моя
Умри, любовь моя
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
№37
№37
2025, Казахстан, драма
Сомния. Кошмар вернулся
Сомния. Кошмар вернулся
2025, Индонезия, ужасы
Ауру
Ауру
2025, Казахстан, триллер
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
В сказках такого точно не было: откуда взялся гном из «Волшебного участка»?
Еще в 2020 году Netflix выпустил сериал, который лучше всех рождественских ромкомов: всего 8 серий по 26 минут
Никогда не отличался верностью: кто был последней любовью Сулеймана? Зря думаете, что Хюррем
Не только «Магическая битва: Экзекуция»: 7 стоящих аниме, которые выйдут с 1 по 15 декабря
Маякин вернулся к роли экс-следователя: на НТВ выходит новый сериал, после которого вы забудете о «Скорой помощи 8»
Один даже с оценкой 8,5 и в топ-250: сильные фильмы с Антоном Васильевым, о которых знают далеко не все — и да, он хорош не только в сериалах
Новый «Аватар» разобьет сердца сильнее, чем финал «Титаника»: Кэмерон уже сделал предупреждение
Google выбрал 10 самых популярных аниме 2025 года: топ замыкает «Темный демон», а какой проект тогда на первом месте?
Стивен Кинг подвел итоги 2025 года для Collider: 7 фильмов, которые он отметил особо — и конечно, две его экранизации в списке
«Дочь маньяка» из сериала «Как приручить лису» появится в новом сериале: теперь ей предстоит спасти сестру за 9 дней
«Подъехала порция душноты»: зрители разгромили одну из главных премьер сезона с Лоуренс и Паттинсоном — рейтинг еле дотянулся до 6,4
Манга «Поднятие уровня в одиночку» бросает фанатов прямо в огонь: так кто же главный злодей — Джин Ву или все-таки Архитектор?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше