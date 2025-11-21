Меню
Киноафиша Фильмы Бессмертный: Кровавая дорога домой Расписание сеансов Бессмертный: Кровавая дорога домой, 2025 в Павлодаре

Расписание сеансов Бессмертный: Кровавая дорога домой, 2025 в Павлодаре

Вся информация о фильме
Завтра 21 сб 22 вс 23
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Бессмертный: Кровавая дорога домой»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Festival Cinema Dolby Atmos 3D г. Павлодар, ул. Камзина, 67/2
2D, RU
17:25 от 2400 ₸ 21:05 от 2600 ₸
им. Шакена Айманова 3D г. Павлодар, ул. Сураганова, 19/1
2D, RU
16:55 от 1400 ₸ 20:15 от 1700 ₸
