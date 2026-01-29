Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Чарли чудо-пёс Расписание сеансов Чарли чудо-пёс, 2026 в Павлодаре 31 января 2026

Расписание сеансов Чарли чудо-пёс, 31 января 2026 в Павлодаре

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 29 Завтра 30 сб 31 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Чарли чудо-пёс»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Festival Cinema Dolby Atmos 3D г. Павлодар, ул. Камзина, 67/2
2D, RU
10:25 от 2400 ₸ 14:25 от 2800 ₸
им. Шакена Айманова 3D г. Павлодар, ул. Сураганова, 19/1
2D, RU
10:00 от 1400 ₸
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
На помощь!
На помощь!
2026, США, ужасы, триллер
Тәубе
Тәубе
2026, Казахстан, драма
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер
Казнить нельзя помиловать
Казнить нельзя помиловать
2026, США, фантастика
Крипер
Крипер
2025, Канада / США, ужасы
Qiyal
Qiyal
2024, Казахстан, комедия
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Жалмауыз Кемпір
Жалмауыз Кемпір
2026, Казахстан, ужасы
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше