Киноафиша
Фильмы
Крипер
Расписание сеансов Крипер, 2025 в Павлодаре
8 февраля 2026
Расписание сеансов Крипер, 8 февраля 2026 в Павлодаре
Сегодня
6
Завтра
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
2D, RU
22:20
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Копы в кино
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Убежище
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
На помощь!
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Қызым
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Рыбка унывака. Подводное приключение
Отзывы
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Тәубе
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Бiр түп алма ағашы
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Левша
Отзывы
2026, Россия, приключения
Заклятие. Обряд реинкарнации
Отзывы
2025, США / Канада, драма, ужасы, триллер
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
