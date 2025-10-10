Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Изумительная Мокси Расписание сеансов Изумительная Мокси, 2025 в Павлодаре

Расписание сеансов Изумительная Мокси, 2025 в Павлодаре

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 10 Завтра 11 вс 12 пн 13 вт 14 ср 15
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Изумительная Мокси»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Festival Cinema Dolby Atmos 3D г. Павлодар, ул. Камзина, 67/2
2D
18:00 от 2600 ₸
Irtysh Cinema Dolby Atmos 3D г. Павлодар, ул. Каирбаева, 70
2D
16:25 от 1800 ₸
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Ифрит 2
Ифрит 2
2025, Кыргызстан, ужасы
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Ужастики. Ожившие рисунки
Ужастики. Ожившие рисунки
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Изумительная Мокси
Изумительная Мокси
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
Дом ада. Спуск к дьяволу
Дом ада. Спуск к дьяволу
2025, США, ужасы
Наследство по-братски
Наследство по-братски
2024, Ирландия, комедия
Керексин
Керексин
2025, Кыргызстан, драма
Мужские правила моего деда
Мужские правила моего деда
2025, Россия, комедия, приключения
Половина пути пройдена: сколько серий во 2 сезоне «Лихих» и когда выйдет финал криминальной драмы Быкова
Премьера «Душегубов 2» разделила зрителей на два лагеря: сериалы называют одновременно интригующим и скучным – как так?
У «Декстера: Воскрешение» отличные рейтинги, так что 2 сезону быть: сценарий еще не готов, но первые подробности уже известны
Все шикарно, правда есть одно но: что Кубрик думал о «Сиянии» Кинга и как это развязало войну между гениями
Почему Джеймс Поттер ненавидел Северуса Снейпа: не поверите, но это началось вовсе не с Лили — было 4 причины
Хитрее, чем Казанова: в 3 сезоне хита сам герой Антона Хабарова станет жертвой
Маленький призрак разума: что за девочка в фильме «Август» является Алехину?
НТВ переснял популярный советский фильм с Сафоновой: проверенный временем сюжет, Чадов, Иванова и другие причины ждать ремейк
«Великолепный век» опять все наврал? Историки раскрыли правду о настоящем гареме Селима, его забытых наложницах и наследниках
Жуткая сцена из «Игры престолов» превращается в смешную, когда замечаешь эту деталь: видели ее в 7 сезоне?
Сериал «Отмороженные» получил продолжение: Ноль теперь депутат, а Фил пытается свести с ним старые счеты
Лучший фильм года? Но ведь об этой драме со 100% на RT почти никто не слышал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше