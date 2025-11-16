Меню
Киноафиша
Павлодар, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Пушистые каникулы
Расписание сеансов Пушистые каникулы, 2025 в Павлодаре
16 ноября 2025
Расписание сеансов Пушистые каникулы, 16 ноября 2025 в Павлодаре
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
16
пн
17
вт
18
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Пушистые каникулы»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Festival Cinema Dolby Atmos 3D
г. Павлодар, ул. Камзина, 67/2
2D, RU
12:35
от 3000 ₸
14:15
от 2600 ₸
Irtysh Cinema Dolby Atmos 3D
г. Павлодар, ул. Каирбаева, 70
2D, RU
10:00
от 1000 ₸
им. Шакена Айманова 3D
г. Павлодар, ул. Сураганова, 19/1
2D, RU
10:00
от 1200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Отзывы
2025, США, фантастика
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Бегущий человек
Отзывы
2025, США, фантастика
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Gold'n Рахат
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Отзывы
2024, США, ужасы
Пушистые каникулы
Отзывы
2025, Португалия / Испания, приключения, комедия, семейный
Первая ведьма. Долина дьявола
Отзывы
2025, Таиланд, боевик, ужасы, триллер
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Крики Доа и безумный смех Мустафы: 113 серия «Клюквенного щербета» нанесла по психике зрителей сразу два удара
«Это была эксплуатация, а не осмысление»: почему Быков отказался снимать «Метод» дальше, но все же вернулся в 3 сезоне
«Пока заинтересовали Ангел, Бобер и Бабочка»: почему фанаты обсуждают свежие постеры «Метода-3» больше, чем сам тизер (фото)
Ненавидел компании и гостей, но ради Фродо сделал исключение: почему Бильбо усыновил племянника
Все ждали от Гиллигана «Во все тяжкие», а получилась идеальная замена «Секретным материалам»: только без Малдера и Скалли
Как раньше, только с Netflix: новинка «Рождество с бывшим» напоминает лучшие праздничные комедии из нулевых
4 336 431 просмотров менее, чем за сутки: Prime Video только выпустил трейлер к этому хиту, а он уже бьет рекорды
«И снова перекинулись на 90-е»: режиссер «Тайн следствия» сняла продолжение сериала о выживании в эпоху перемен — зрители в нетерпении
Битвы с Крассом не было, а Спартака убил Ашур еще у Везувия. Думаете, бред? Нет, это новый спин-офф «Спартака» от Starz
«Понравился! Но не переплюнет "Невский"»: зрители спорят о новом сериале НТВ, у которого рейтинг выше хита канала
Мама-Кошка и Папа-Котя часто балуют Коржика, Карамельку и Компота слойками с абрикосами: скорее записывайте этот простой рецепт
Можно сколько угодно проклинать Уолдера Фрея, но в чем он не прав? «Красная свадьба» была вполне логичным исходом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667