Киноафиша Фильмы Пушистые каникулы Расписание сеансов Пушистые каникулы, 2025 в Павлодаре 13 ноября 2025

Расписание сеансов Пушистые каникулы, 13 ноября 2025 в Павлодаре

Вся информация о фильме
Завтра 9 пн 10 вт 11 ср 12 чт 13
им. Шакена Айманова 3D г. Павлодар, ул. Сураганова, 19/1
2D, RU
10:00 от 1200 ₸ 11:35 от 1200 ₸
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Gold'n Рахат
Gold'n Рахат
2025, Казахстан, комедия
Пушистые каникулы
Пушистые каникулы
2025, Португалия / Испания, приключения, комедия, семейный
Русалочка. Начало приключений
Русалочка. Начало приключений
2021, Китай, анимация
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
Adal
Adal
2025, Казахстан, драма
Бақыт құшағында
Бақыт құшағында
2025, Казахстан, мюзикл
Перемирие
Перемирие
2025, Испания / Казахстан, драма
Хэллоуин. Ночной кошмар
Хэллоуин. Ночной кошмар
2025, США, ужасы
