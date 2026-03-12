Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Калевала: Первый викинг Расписание сеансов Калевала: Первый викинг, 2026 в Павлодаре

Расписание сеансов Калевала: Первый викинг, 2026 в Павлодаре

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 12 Завтра 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Калевала: Первый викинг»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
им. Шакена Айманова 3D г. Павлодар, ул. Сураганова, 19/1
2D, RU
16:15 от 1600 ₸ 22:35 от 2000 ₸
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Yйлену оңай
Yйлену оңай
2026, Казахстан, мелодрама
Прыгуны
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Калевала: Первый викинг
Калевала: Первый викинг
2026, Финляндия, драма, исторический
Чёрный двор в кино
Чёрный двор в кино
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
В Сети выбрали любимую наложницу из «Монолога фармацевта»: «Глаз не отвести»
Самой популярной парой в «Бриджертонах» стали вовсе не Дафна и Саймон: фанаты выбрали другую любовь
Новый «Ворошиловский стрелок», но теперь с Гармашем: в фильме «Пёс» старику снова придется защищать внучку
Эти 3 фильма СССР иностранцы советуют своим друзьям: а ведь даже у нас их смотрели не все
2 эпизод — 13 марта, а остальные как будут выходить? Публикуем полный график сериала «На льду» с вайбом «Хрустального»
Фильм с Хабенским миллионы зрителей ждали на стримингах: наконец раскрыта дата выхода «Здесь был Юра» в цифре
Вачовски даже цвет выбрали неспроста: почему в «Матрице» все такое зеленое
Был ли Аркенстон из «Хоббита» легендарным Сильмарилем? Разбираемся, почему этот камень так важен для гномов
Сначала чуть не увела Сулеймана, а теперь нацелилась на Джихана: в «Далёком городе» появится звезда «Великолепного века», и фанаты уже в ярости
Не уступают «Первому отделу»: топ-3 сериала, которые смотрятся на одном дыхании — увлекают своим сюжетом
Думали, что ничего круче «Аркейна» на Netflix не выходило? Этот мультик стал хитом стриминга задолго до истории Джинкс
Морозы −15, жуткий холод и адские условия: где и как снимали новый сериал «Я буду помнить» для «России 1»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше