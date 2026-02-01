Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Qiyal Расписание сеансов Qiyal, 2024 в Павлодаре 11 февраля 2026

Расписание сеансов Qiyal, 11 февраля 2026 в Павлодаре

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Qiyal»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
им. Шакена Айманова 3D г. Павлодар, ул. Сураганова, 19/1
2D, RU
10:00 от 1400 ₸
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Копы в кино
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
На помощь!
На помощь!
2026, США, ужасы, триллер
Қызым
Қызым
2026, Казахстан, комедия
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Тәубе
Тәубе
2026, Казахстан, драма
Бiр түп алма ағашы
Бiр түп алма ағашы
2026, Казахстан, драма
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Заклятие. Обряд реинкарнации
Заклятие. Обряд реинкарнации
2025, США / Канада, драма, ужасы, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Культовый фильм Рязанова основан на реальных событиях: не догадаетесь, о каком хите речь, ведь сюжет кажется выдумкой
На все 6 вопросов ответят только те, кто пересмотрел «Любовь и голуби» больше 10 раз: проверьте себя, я споткнулась на втором же
В истории про Пиноккио не было никакого Дуремара: откуда он взялся в «Буратино»? Ответ нашли в биографии Толстого
О Шурике и Доценте слышали все, а что насчет их полных имен: сложный тест для настоящих знатоков советских фильмов
Осторожно, это очень смешной тест: угадайте, из какого советского фильма эти корявые фразы из онлайн-переводчика
Тарантино выбрал лучший фильм 2010-х: «Интерстеллар» и «Начало» мимо — у Нолана выделил другую ленту
«Триггер» с элементами мистики: новый детектив ТВ-3 ждут не меньше, чем премьеры НТВ
«Невский» — в пролете уже через минуту: 5 детективов от того же сценариста, которые смотрятся на одном дыхании
От создателей «Фишера», но история иная: вот почему я жду фильм «Тальков» — точно будет хитом
«Леди Баг и Супер-кот» нагло копируют эти хиты турдизи: нашла 5 признаков плагиата — сходство 10 из 10
Кто умнее – вы или Хюррем? Пройдите тест и узнайте вашу судьбу в гареме султана Сулеймана
Вестерос будет праздновать его смерть: как закончится жизнь Эгга из «Рыцаря Семи Королевств»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше