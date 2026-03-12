Меню
Киноафиша Фильмы Кутюр Расписание сеансов Кутюр, 2025 в Павлодаре 17 марта 2026

Расписание сеансов Кутюр, 17 марта 2026 в Павлодаре

им. Шакена Айманова 3D г. Павлодар, ул. Сураганова, 19/1
2D, RU
18:15 от 2000 ₸ 20:10 от 2000 ₸
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Yйлену оңай
Yйлену оңай
2026, Казахстан, мелодрама
Прыгуны
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Калевала: Первый викинг
Калевала: Первый викинг
2026, Финляндия, драма, исторический
Чёрный двор в кино
Чёрный двор в кино
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
