Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Анаконда Расписание сеансов Анаконда, 2025 в Павлодаре 26 декабря 2025

Расписание сеансов Анаконда, 26 декабря 2025 в Павлодаре

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 25 Завтра 26 сб 27 вс 28 пн 29 вт 30 ср 31
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Анаконда»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Festival Cinema Dolby Atmos 3D г. Павлодар, ул. Камзина, 67/2
2D, RU
13:35 от 2200 ₸ 15:40 от 2600 ₸ 19:40 от 3000 ₸ 21:45 от 3000 ₸ 23:50 от 3000 ₸
им. Шакена Айманова 3D г. Павлодар, ул. Сураганова, 19/1
2D, RU
12:20 от 1400 ₸ 15:50 от 1400 ₸ 20:30 от 1700 ₸ 22:00 от 1700 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Дәстүр: Теріс бата
Дәстүр: Теріс бата
2025, Казахстан, триллер
Анаконда
Анаконда
2025, США, комедия
Фильм «Губка Боб»: В поисках квадратных штанов
Фильм «Губка Боб»: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Океан чудес
Океан чудес
2023, Китай, приключения, анимация, драма
Ассасин: Смертельная битва
Ассасин: Смертельная битва
2025, Китай, боевик, приключения, драма
Поймать монстра
Поймать монстра
2025, США, драма, ужасы
Дарья Мороз берет «Триггер» и Артема Стрелецкого в свои руки: что уже известно о 4 сезоне и когда он выйдет на большие экраны
«Зверополис» на самом деле называется по-другому: у оригинального варианта намного глубже смысл
Неужели плагиат «Звездных войн»? В Сети появился тизер «Смешариков: Сквозь вселенные» и вопросов больше, чем ответов (видео)
«Невероятные приключения Шурика» показали в кино не полностью — настояло Минкультуры: но посмотреть вырезанные 30 минут фильма все же можно
В одном списке Саша Петров, Оди из «ОСД» и Рон из «Гарри Поттера»: 10 звезд, которые стали родителями в 2025 году
Кажется, Рыбинск скоро обойдет Питер по популярности у режиссеров: где на самом деле снимали фильм «Волчок» — тут все локации
Еще до «Открытого брака» Васильев играл неверного мужа: этот сериал многие пропустили, а зря — его считают бриллиантом
Топ-3 фильма, которые в России всегда смотрят на Новый год: зря думаете, что «Ирония судьбы» на первом месте
Есть две новости: хорошая — третий сезон «Магической битвы» выйдет 8 января, плохая — зрителям покажут не всё сразу
Такое было только в «Алеше Поповиче и Тугарине змее»: автор культового мультика рассказал, чем первая часть отличается от остальных
Скончалась звезда советского кино Вера Алентова: 83-летняя актриса не пережила похороны Лобоцкого
Где-то включат уже 27 декабря, а где-то ждут до 15 января 2026: так когда же в России на самом деле покажут «Аватар 3»?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше