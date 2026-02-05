Меню
Фильмы
На помощь!
Расписание сеансов На помощь! , 2026 в Павлодаре
11 февраля 2026
Расписание сеансов На помощь! , 11 февраля 2026 в Павлодаре
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
5
Завтра
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «На помощь! »?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Festival Cinema Dolby Atmos 3D
г. Павлодар, ул. Камзина, 67/2
2D, RU
10:30
от 2500 ₸
16:40
от 2500 ₸
21:00
от 2700 ₸
