Меню
Киноафиша
Павлодар, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
28 лет спустя
Расписание сеансов 28 лет спустя, 2025 в Павлодаре
26 января 2026
Расписание сеансов 28 лет спустя, 26 января 2026 в Павлодаре
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Места съёмок
Факты
Киноляпы
Вся информация о фильме
Сегодня
23
Завтра
24
вс
25
пн
26
вт
27
ср
28
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «28 лет спустя»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
им. Шакена Айманова 3D
г. Павлодар, ул. Сураганова, 19/1
2D, RU
12:40
от 1600 ₸
18:00
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Тәубе
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Казнить нельзя помиловать
Отзывы
2026, США, фантастика
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Жалмауыз Кемпір
Отзывы
2026, Казахстан, ужасы
Возвращение в Сайлент Хилл
Отзывы
2026, США, ужасы
Флибубу
Отзывы
2025, Финляндия / Франция / Малайзия / Польша, приключения, анимация, комедия
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Жұмақтан билет
Отзывы
2026, Казахстан, комедия, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Көз тимесін
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667