Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы 28 лет спустя Расписание сеансов 28 лет спустя, 2025 в Павлодаре 24 января 2026

Расписание сеансов 28 лет спустя, 24 января 2026 в Павлодаре

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 23 Завтра 24 вс 25 пн 26 вт 27 ср 28
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «28 лет спустя»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
им. Шакена Айманова 3D г. Павлодар, ул. Сураганова, 19/1
2D, RU
12:40 от 1600 ₸ 18:00 от 2000 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Тәубе
Тәубе
2026, Казахстан, драма
Казнить нельзя помиловать
Казнить нельзя помиловать
2026, США, фантастика
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Жалмауыз Кемпір
Жалмауыз Кемпір
2026, Казахстан, ужасы
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Флибубу
Флибубу
2025, Финляндия / Франция / Малайзия / Польша, приключения, анимация, комедия
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
2026, США, ужасы
Жұмақтан билет
Жұмақтан билет
2026, Казахстан, комедия, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Көз тимесін
Көз тимесін
2026, Казахстан, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше