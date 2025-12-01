Меню
Киноафиша
Павлодар, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Океан чудес
Расписание сеансов Океан чудес, 2023 в Павлодаре
26 декабря 2025
Расписание сеансов Океан чудес, 26 декабря 2025 в Павлодаре
Билеты
О мультфильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
Завтра
26
сб
27
вс
28
пн
29
вт
30
ср
31
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Океан чудес»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Festival Cinema Dolby Atmos 3D
г. Павлодар, ул. Камзина, 67/2
2D, RU
11:25
от 1800 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Анаконда
Отзывы
2025, США, комедия
Фильм «Губка Боб»: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Океан чудес
Отзывы
2023, Китай, приключения, анимация, драма
Ассасин: Смертельная битва
Отзывы
2025, Китай, боевик, приключения, драма
Поймать монстра
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
«Невероятные приключения Шурика» показали в кино не полностью — настояло Минкультуры: но посмотреть вырезанные 30 минут фильма все же можно
Где-то включат уже 27 декабря, а где-то ждут до 15 января 2026: так когда же в России на самом деле покажут «Аватар 3»?
Еще до «Открытого брака» Васильев играл неверного мужа: этот сериал многие пропустили, а зря — его считают бриллиантом
Такое было только в «Алеше Поповиче и Тугарине змее»: автор культового мультика рассказал, чем первая часть отличается от остальных
Дарья Мороз берет «Триггер» и Артема Стрелецкого в свои руки: что уже известно о 4 сезоне и когда он выйдет на большие экраны
В одном списке Саша Петров, Оди из «ОСД» и Рон из «Гарри Поттера»: 10 звезд, которые стали родителями в 2025 году
«Зверополис» на самом деле называется по-другому: у оригинального варианта намного глубже смысл
Кажется, Рыбинск скоро обойдет Питер по популярности у режиссеров: где на самом деле снимали фильм «Волчок» — тут все локации
Есть две новости: хорошая — третий сезон «Магической битвы» выйдет 8 января, плохая — зрителям покажут не всё сразу
Неужели плагиат «Звездных войн»? В Сети появился тизер «Смешариков: Сквозь вселенные» и вопросов больше, чем ответов (видео)
Топ-3 фильма, которые в России всегда смотрят на Новый год: зря думаете, что «Ирония судьбы» на первом месте
Скончалась звезда советского кино Вера Алентова: 83-летняя актриса не пережила похороны Лобоцкого
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667