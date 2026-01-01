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Человек-паук: Новый день
Расписание сеансов Человек-паук: Новый день , 2026 в Павлодаре
6 августа 2026
Расписание сеансов Человек-паук: Новый день , 6 августа 2026 в Павлодаре
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Как купить билеты на сеанс фильма «Человек-паук: Новый день »?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
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от 400 ₸
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20:50
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Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Festival Cinema Dolby Atmos 3D
г. Павлодар, ул. Камзина, 67/2
2D
10:55
от 1800 ₸
13:50
от 1800 ₸
16:40
от 3200 ₸
19:30
от 3400 ₸
22:20
от 3400 ₸
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