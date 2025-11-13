Меню
Хищник: Планета смерти
Расписание сеансов Хищник: Планета смерти, 2025 в Павлодаре
13 ноября 2025
Расписание сеансов Хищник: Планета смерти, 13 ноября 2025 в Павлодаре
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
им. Шакена Айманова 3D
г. Павлодар, ул. Сураганова, 19/1
2D, RU
13:15
от 1400 ₸
15:15
от 1400 ₸
16:40
от 1400 ₸
18:30
от 1700 ₸
20:20
от 1700 ₸
22:10
от 1700 ₸
Хищник: Планета смерти
Отзывы
2025, США, фантастика
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Gold'n Рахат
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Пушистые каникулы
Отзывы
2025, Португалия / Испания, приключения, комедия, семейный
Русалочка. Начало приключений
Отзывы
2021, Китай, анимация
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Adal
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Перемирие
Отзывы
2025, Испания / Казахстан, драма
Хэллоуин. Ночной кошмар
Отзывы
2025, США, ужасы
