Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Яга на нашу голову Расписание сеансов Яга на нашу голову, 2025 в Павлодаре 22 ноября 2025

Расписание сеансов Яга на нашу голову, 22 ноября 2025 в Павлодаре

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 21 Завтра 22 вс 23
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Яга на нашу голову»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
им. Шакена Айманова 3D г. Павлодар, ул. Сураганова, 19/1
2D, RU
10:30 от 1200 ₸ 12:00 от 1400 ₸
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
№37
№37
2025, Казахстан, драма
Алло
Алло
2025, Казахстан, драма, комедия
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Бессмертный: Кровавая дорога домой
2025, Финляндия / США, боевик, военный
Шәй в большом городе
2025, Казахстан, комедия
Злая. Часть 2
Злая. Часть 2
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Ауру
Ауру
2025, Казахстан, триллер
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Бегущий человек
Бегущий человек
2025, США, фантастика
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
2024, США, ужасы
Когда выйдут «Пять ночей с Фредди 2»? Точная дата премьеры уже известна и она стала ключом к новой тайне аниматроников
«Слишком хорошо сыграл мерзопакостную тварь»: после сериала «Как приручить лису» карьера этого актера не будет прежней
Не ждите спокойного 2 сезона: в «Воскрешении» может появиться самый опасный маньяк в истории «Декстера» (осторожно, спойлеры)
Не можете дождаться 5 сезона «Очень странных дел»? Эти 10 сериалов скрасят мучительное ожидание и помогут пережить паузу
Серия, которую посмотрели 318 374 631 человек: почему «До новых встреч!» стала феноменом «Маши и Медведя»
Зрители ждут от «Судного дня» повторения старого сценария, но это огромная ошибка: фильм станет не началом, а концом эпохи
2026 год наконец-то будет спокойным! Овна Асмус ждут перемены, а у Скорпиона Меньшикова дела пойдут в гору — полный прогноз по знакам
Sony показала первый кадр «Джуманджи 3» и осторожно подмигнула поклонникам фильма Робина Уильямса: неужели вернемся в 1995? (фото)
Маньячная команда Меглина в 3 сезоне «Метода» обитала в реальном особняке: рассказываем, где снимали этот эстетичный кошмар
Зачем Доктор Стрэндж помог Человеку-пауку вопреки своим принципам: оказывается, этих героев кое-что связывается
Эффект «Острова проклятых»: 5 фильмов, в которых нас до самого финала водят за нос и только в конце все становится на свои места
После успеха «Уэнсдей» Netflix взялся за новый сериал по мотивам культового комикса: смешали хоррор и фэнтези в одном флаконе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше