Фильмы
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Расписание сеансов Губка Боб: В поисках квадратных штанов, 2025 в Павлодаре
18 января 2026
Расписание сеансов Губка Боб: В поисках квадратных штанов, 18 января 2026 в Павлодаре
О мультфильме
Расписание
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Факты
Завтра
16
сб
17
вс
18
пн
19
вт
20
ср
21
г. Павлодар, ул. Камзина, 67/2
2D, RU
10:30
от 1800 ₸
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
28 лет спустя: Храм из костей
Отзывы
2026, США, ужасы
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Жұмақтан билет
Отзывы
2026, Казахстан, комедия, драма
Акыркы дем
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Ойын
Отзывы
2026, Казахстан, детектив
Примат
Отзывы
2026, США, ужасы
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Охота на розового зайца
Отзывы
2025, Казахстан, драма
