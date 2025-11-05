Меню
Финник 2
Расписание сеансов Финник 2, 2025 в Павлодаре
5 ноября 2025
Расписание сеансов Финник 2, 5 ноября 2025 в Павлодаре
Вся информация о мультфильме
Сегодня
30
Завтра
31
сб
1
вс
2
пн
3
вт
4
ср
5
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Финник 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
г. Павлодар, ул. Камзина, 67/2
2D
12:05
от 1500 ₸
13:55
от 1500 ₸
15:45
от 1500 ₸
17:35
от 1500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Перемирие
Отзывы
2025, Испания / Казахстан, драма
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Волшебный домик Габби в кино
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Русалочка. Начало приключений
Отзывы
2021, Китай, анимация
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Хэллоуин. Ночной кошмар
Отзывы
2025, США, ужасы
