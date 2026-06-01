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Кощей. Тайна живой воды
Расписание сеансов Кощей. Тайна живой воды, 2026 в Павлодаре
8 июня 2026
Расписание сеансов Кощей. Тайна живой воды, 8 июня 2026 в Павлодаре
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Кощей. Тайна живой воды»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
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20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
им. Шакена Айманова 3D
г. Павлодар, ул. Сураганова, 19/1
2D, RU
11:50
от 2000 ₸
14:20
от 2000 ₸
17:25
от 2000 ₸
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