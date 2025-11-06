Меню
Киноафиша
Павлодар, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Франкенштейн: Воскрешение
Расписание сеансов Франкенштейн: Воскрешение, 2023 в Павлодаре
Расписание сеансов Франкенштейн: Воскрешение, 2023 в Павлодаре
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
6
Завтра
7
сб
8
пн
10
вт
11
ср
12
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Франкенштейн: Воскрешение»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Хищник: Планета смерти
Отзывы
2025, США, фантастика
Gold'n Рахат
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Пушистые каникулы
Отзывы
2025, Португалия / Испания, приключения, комедия, семейный
Русалочка. Начало приключений
Отзывы
2021, Китай, анимация
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Франкенштейн: Воскрешение
Отзывы
2023, Великобритания, драма, триллер
Хэллоуин. Ночной кошмар
Отзывы
2025, США, ужасы
Капитан Байтасов
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
36 лет смотрите «Симпсонов», но не догадывались, почему у героев по 4 пальца на руках? Есть только одно исключение в культовом мультике
Сколько весил шлем из «Джентльменов удачи»? Явно не пять килограммов двести сорок три грамма
Что было с Джеком после «Титаника»? Зрители уверены: он выжил, сбежал от Розы и стал героем другого фильма
Планету Плюк нашли в реальности: вот где Данелия снимал «Кин-дза-дза!» и собирал пепелац на свалке
Зачем Косой выпил шампунь в «Джентльменах удачи» — и почему Хмырь хохотал как не в себя, а Трошкин едва не упал в обморок
Без Бокова Янковского, зато с Петровым: «Фишер» с 42 млн просмотров возвращается в новом составе — Wink все официально подтвердил
Как эльфы называли Цири в «Ведьмаке»? Тайна ее двух имен хранит пророчество о судьбе мира
Критики считают эту комедию одной из лучших, а вы могли пропустить: фильм с 92% «свежести» и Уизерспун — речь не про «Блондинку в законе»
«Я не знаю, сколько дней я плакал»: создатели «Очень странных дел» объяснили, почему финал разделили на три части
Онлайн стартовал, телеэфир на подходе: 25-й сезон «Тайн следствия» начался со взрыва на юбилее Зои — то ли еще будет
Российские «Острые козырьки», но на 8 серий: график выхода нового исторического сериала с Боярской
«Хорош Янковский, да только толку мало»: зрители спорят, что не так с новым российским сериалом о бывшем криминальном авторитете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667